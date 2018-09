Ce i-a fost dat sa auda unui jandarm aradean care a gasit un necunoscut rascolindu-i printre lucruri

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a tinut sa sublinieze faptul ca nu are de gand sa paraseasca fotoliul de sef al Guvernului. Concret, Viorica Dancila a tinut sa risipeasca zvonurile aparute in acest sens. “Nu demisionez si nici nu am intentia (…) cineva care ar avea de gand sa demisioneze nu ar avea un program incarcat (…)…

- Reprezentantii Consiliului Concurentei au anuntat ca se fac verificari in privinta companiei Hidroelectrica. Concret, institutia condusa de Bogdan Chiritoiu a facut public, luni, faptul ca “a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta al companiei Hidroelectrica SA pe piata…

- Dupa ce in ultimele zile a tot spus ce a avut de spus, insclusiv in cadrul Comitetului Executiv de la Neptun, dar si dupa aceea – la TV sau in declaratii la care a fost prezenta presa – social-democrata aflata in fruntea Primariei Capitalei a ales (si) varianta scrisului. Concret, Gabriela Firea a adresat…

- Pe fondul recentei declaratii facute de presedintele PSD, pe marginea eventualitatii suspendarii primului om in stat, reprezentantii formatiunii conduse de catre Calin Popescu Tariceanu – partid aflat la guvernare alaturi de social-democrati – au reactionat public. Concret, ALDE a transmis, miercuri…

- Sefa Executivului urmeaza sa apara in fata presei, in aproximativ doua ore, pentru a prezenta opiniei publice realizarile echipei guvernamentale. Concret, este vorba despre o prezentare a “bilantului la sase luni de guvernare”, ce va avea loc la Palatul Victoria, incepand cu ora 14, din cate figureaza…

- In dimineata zilei de 5 iulie 2018, la Alexandria a avut loc vernisajul expozitiei de fotografie cu tema „Eroul necunoscut – simbol al eroismului national”. La vernisaj, alaturi de prefectul judetului Teleorman, Florinel Dumitrescu, au participat profesori de istorie si alte cadre didactice, reprezentanti…

- Cotat in general cu cel putin zece procente in plus fata de Liviu Dragnea in mai toate sondajele, Calin Popescu Tariceanu s-a trezit pus de Sociopol aproape pe aceeasi treapta cu bunul sau partener de coalitie. Concret, Sociopolul-ul detinut de Mirel Palada il da pe Tariceanu cu doar doua puncte procentuale…

- In contextul vizitei pe care chestorul demisionar de la sefia Politiei Romane a facut-o, in cursul diminetii, la DNA, Catalin Ionita anuntand ca a fost chemat avand calitate de suspect, DNA a anuntat, intr-un comunicat, detalii despre cauza in care se fac cercetari. Concret, s-a emis un comunicat din…