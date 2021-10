Stiri pe aceeasi tema

- Noul sezon „Asia Express” se dovedește a fi plin de provocari și din ce in ce mai greu. Filmat integral in perioada de pandemie, mai ales in Turcia le-a fost foarte greu concurenților. Pintre echipele participante, in acest sezon, se numara și soții Natanticu. Cosmin și Eliza Natanticu au avut parte…

- Competiția a atins cote maxime pe Drumul Imparaților, la Asia Express. Maria Speranța a plecat in competiție alaturi de cea mai importanta persoana din viața ei, mama sa, Adriana Trandafir. Cu toate acestea au intampinat destul de multe dificultați, iar fiica actriței a avut nevoie de ingrijiri medicale.…

- Echipele formate din Cosmin & Eliza Natanticu și Lidia & Estera Buble sunt cele care au ajuns primele la Irina Fodor și s-au calificat la Jocul pentru Amuleta din aceasta seara. Lupta a fost una apriga, insa un sigur cuplu s-a ales cu un avantaj și o amuleta.

- Dupa ce s-au luptat pentru a nu parasi competiția de la Antena 1, prezentatoarea emisiunii a anunțat ca pentru prima data in acest sezon, doua concurente parasesc competiția. Din pacate, cufarul deținea un diamant roșu, astfel ca Anca și Alexandru Ungureanu au fost prima echipa care au parasit competiția…

- Ziua de bilanț a etapei cu numarul doi a trimis aseara in cursa ultimatum doua echipe calificate automat, Anca și Alexandra Ungureanu, alaturi de Eliza și Cosmin Natanticu, iar o a treia echipa, formata din Mihai și Elwira Petre, a fost nominalizata de catre colegii de cursa. Aseara, reality show-ul…

- Marți seara, de la 20:30, Lidia Buble și Estera, Adriana Trandafir și Maria Speranța, Patrizia Paglieri și Francesco vor incepe in forța in ritm de joc de amuleta. Provocarea din satul pescaresc le poate aduce 1000 de Euro, dar și un avantaj substantial intr-o cursa in care imprevizibilul situației…

- Asia Express a continuat duminica seara, cu ce-a de-a doua ediție a sezonului 4. Momentele de panica nu au lipsit, iar situația a luat o intorsatura neobișnuita. Connect-R a trecut prin momente dificile in sezonul 4 din Asia Express, dupa ce a avut parte de o criza de spondiloza cerviacala. Concurentul…

- Competiția de pe Drumul Imparaților este una mare, iar echipele se lupta pentru a obține prima iuminitate din sezonul 4 Asia Express. Concurenții trec prin cele mai dificile situații și fac strategi care sa-i duca cat mai aproape de destinația finala.