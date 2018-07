Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța lansarea versiunii in limba romana a lucrarii ,,Carta Alba a IMM-urilor din Romania”, editia a-XVI-a, realizata de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania-CNIPMMR, in parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Evenimentul…

- Hans Klemm, ambasadorul SUA la Bucuresti, a tinut vineri un discurs, cu ocazia celei de-a 242-a aniversari a Independentei Statelor Unite ale Americii si a Centenarului Romaniei, in care a vorbit despre oamenii care au avut „roluri importante in istoria relatiei noastre”, despre planurile de viitor…

- Hans Klemm: "Vom incerca sa consolidam Parteneriatul strategic SUA-Romania" Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm. Foto: Arhiva. Privind spre viitor, vom încerca sa extindem, sa consolidam si sa aprofundam si mai mult Parteneriatul strategic SUA - România, a declarat ambasadorul…

- In contextul in care Donald Trump si-a anuntat duminica intentia de a-l nominaliza pe Derek J. Hogan in postul de ambasador al Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova, surse diplomatice de la Washington incep sa vorbeasca și despre propunerea ambasadorului SUA pentru Romania.Potrivit…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Iata un dramatic paradox. In timp ce relațiile Romaniei cu Statele Unite și in special cu Casa Alba au ajuns la un nivel fara pecedent, nu același lucru se poate afirma referitor la raporturile dintre București și reprezentanții diplomatici ai partenerului nostru strategic,…

- CHISINAU, 9 iun — Sputnik. Omul de afaceri Ilan Laufer, fost ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în Guvernul Tudose, activeaza în continuare în sprijinul IMM-lor și a investitorilor privați din România. Într-o postare pe pagina…

- Hank Klemm, mesaj de Ziua Libertații Presei: Ii felicitam pe reporterii din Romania care slujesc exclusiv interesul public si pe romani, a transmis Ambasadorul SUA la București. ”Anual, pe 3 mai se sarbatoreste Ziua Mondiala a Libertatii Presei. Statele Unite ale Americii considera libertatea presei…