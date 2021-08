Ce i-a adus Dmitrii Kozak Maiei Sandu? Pentru publicația „Московский комсомолец” (MK) durata „superscurta” a vizitei la Chișinau a persoanei nr.2 in administrația președintelui Federației Ruse se explica prin faptul ca escapada s-a produs dupa ce „Rusia a suferit o ordinara infringere geopolitica și a cedat netagaduit Occidentului in mica Moldova, avind, in aparența, toți așii in mina”. MK subliniaza ca reprezentantul Kremlinului „n Citeste articolul mai departe pe noi.md…

