Ce hotărâri au mai luat aleşii locali Sedinta de ieri a Consiliului Local Craiova s-a desfasurat pe repede inainte. Totusi, cateva puncte au iscat discutii: rectificarea bugetului orasului, iesirea Craiovei din ADI Zona Metropolitana, cresterea salariilor administratorilor unor societati subordonate primariei. Cei care au ridicat mingea la fileu au fost, ca de fiecare data, unii consilieri USR. Raspunsurile au venit doar din partea primarului Lia Olguta Vasilescu. „Observam, inca o data, ca primaria taie de la capitolul investitii peste 3 milioane de euro. Nu se mai fac investitii de 16,8 milioane de lei. Se renunta la asfaltarea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

