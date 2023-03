Fotbaliștii de la FCSB au aflat de demisia lui Leo Strizu abia cand și-au facut apariția la interviurile de la finalul meciului cu Petrolul, incheiat 4-1, semn ca tehnicianul nu a avut un discurs de adio in fața vestiarului. „Nu știu ce sa va zic. Acum, cand veneam la zona mixta, am aflat și eu. Nu știu ce sa zic, nu știu daca a anunțat pe cineva in vestiar. Nu am simțit absolut nimic. Nu, pentru ca trebuia sa fim concentrați la meci. ...