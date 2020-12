Stiri pe aceeasi tema

- Duminica s-au jucat patru meciuri in grupele A si C ale CE din Danemarca. Campioana mondiala en-titre, Olanda, are 2 infrangeri si este pe ultimul loc in grupa C, in pericol de eliminare. Romania a avut zi de pauza, iar luni se va confrunta cu Norvegia. Rezultatele inregistrate sunt: Serbia…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins sambata, la Kolding, reprezentativa Poloniei, scor 28-24 (11-15), in al doilea meci din grupa D a Campionatului European. Este primul succes al tricolorelor, in lotul carora a revenit portarul Denisa Dedu. Marcatoarele Romaniei au fost Neagu 8 Laslo 6,…

- Bilantul editiei virtuale a Wizz Air Cluj-Napoca Marathon 2020 arata ca la aceasta au participat 932 de alergatori care au adunat 14.710 kilometri in 101.760 de minute, se arata intr-un comunicat de presa al organizatorilor remis AGERPRES. Al 10-lea an al Wizz Air Cluj-Napoca Marathon…

- Datele publicate astazi de Oficiul European de Statistica (Eurostat) arata ca productia industriala a scazut cu 0,4% in zona euro si a inregistrat o crestere zero in Uniunea Europeana in septembrie, comparativ cu luna precedenta, pe fondul relaxarii masurilor destinate sa limiteze pandemia de coronavirus…

- In raport se arata ca au fost gasite niveluri ridicate de superbacterii rezistente la antibiotice in puiul vandut de cei mai mari producatori de pasari din UE. Au fost analizate produse cumparate din Franta, Germania, Polonia, Olanda si Spania, precum si luate direct de la producatori. Cea mai contaminata…

- Romania a importat masti faciale in valoare de 272 milioane de euro, in primul semestru al acestui an, fiind devansata doar de Cehia, Polonia, Austria, Belgia, Olanda, Spania, Italia, Franta si Germania, arata datele publicate marti de Eurostat. Conform acestor date, in primele sase luni ale acestui…

- Consiliul de Administrație al Federației Romane de Handbal a votat, marti, ca Liga Florilor sa debuteze pe 7-8 octombrie, cu o etapa desfașurata in cadrul unui turneu. La scurt timp, federația a revenit și a anunțat ca acest debut nu poate avea loc la data respectiva, informeaza Prosport. Motivul ține…