Ce haine punem în bagajul de vacanță Ce haine punem in bagajul de vacanța Indiferent de stilul pe care il abordezi, un pont este sa iți alegi acele articole vestimentare cu ajutorul carora poți crea cat mai multe mix-uri cool. O fusta cu imprimeu floral precum cea din colecția Tommy Jeans este extrem de versatila. In timpul zilei o poți accesoriza cu o bluza vaporoasa și o pereche de sandale, iar cand se lasa racoarea serii, se combina perfect cu un hanorac și o pereche de incalțaminte sport. Urban chic poți sa fii și purtand item-uri sport care iți ofera nu doar confort dar și un look stylish. Alege item-uri in culori pastelate…

