In doar patru zile, comisarii Garzii de Mediu au dat pe litoral 93 de amenzi, in valoare de trei milioane de lei. Se pare ca cea mai mare problema intalnita in urma controalelor facute pe litoral o reprezinta abandonarea de deseuri din constructii si demolari. Probleme mari sunt și pe plaje, acolo unde 85% dintre […]