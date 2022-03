Ce greşeală a făcut unul dintre generalii ruşi eliminaţi de către armata ucraineană Unul dintre cei 4 generali rusi ucisi in timpul razboiului din Ucraina ar fi fost eliminat dupa ce a dat un telefon pe o linie nesecurizata, lucru care le-a permis trupelor ucrainene sa ii depisteze locatia si sa-l elimine, relateaza Business Insider. Informatia a fost dezvaluita sub conditia anonimitatii de catre doi oficiali americani din domeniul apararii jurnalistilor de la publicatia The New York Times. Relatarea coroboreaza informatiile potrivit carora fortele armate ruse folosesc linii de comunicatie nesecurizate pe care Ucraina reuseste sa le intercepteze constant. Fortele armate ucrainene… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

