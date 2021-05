Nicușor Dan a facut marele anunț privind campania de imunizare a populației impotriva coronavirusului. Ce se intampla cu romanii care se vaccineaza de Ziua Copilului. Decizia a fost luata in mod oficial și se va pune in practica de pe 1 iunie. Despre ce este vorba, de fapt. Ce gratuitați au cei care se vaccineaza […] The post Ce gratuitați au cei care se vaccineaza pe 1 Iunie, de fapt. Nicușor Dan a facut marele anunț appeared first on IMPACT .