Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan a urcat 33 de locuri in clasamentul WTA, dupa ce a jucat finala la Varsovia. Ea ocupa locul 75, cu 780 de puncte, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Doi elevi din Romania au caștigat fiecare cate doua titluri mondiale in 2022. Unul dintre ei poate deveni triplu campion mondial in acest an pentru ca va participa și la Olimpiada Internaționala de Astronomie, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Gimnasta Amalia Puflea a obtinut, sambata, medalia de aur si in finala la sol, la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), de la Banska Bistrica (Slovacia). Este a 19-a medalie pentru Romania, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Gimnasta Amalia Puflea a obtinut, sambata, medalia de aur in finala la barna, la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), de la Banska Bistrica (Slovacia). Este a 18-a medalie pentru Romania, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Presedintele COSR, Mihai Covaliu, a afirmat, duminica seara, dupa revenirea in tara a lui David Popovici de la Campionatul Mondial de natatie, ca sportivul a “creat un val extraordinar”, care spera sa nu se opreasca, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- David Popovici a facut senzație la Campionatul Mondial de Inot, iar acum se intoarce in Romania, dar nu pentru o vacanța ci pentru a concura la Campionatul European de Tineret. Acesta se va desfașura la Otopeni, in perioada 5-10 iulie, iar prețul biletelor variaza intre 30 și 60 de lei. Fii…

- Victoriile lui David Popovici la Campionatul Mondial au umplut Romania de mandrie, dar scot la iveala și lucruri revoltatoare. Daniel Ghița acuza ca banii care ar trebui sa ajunga la sportivi sub forma de premii sau sume efective pentru costurile cu pregatirea fizica și nutriția sunt sifonate de…

- Fortata sa intre de urgenta in actiunea de blocare a porturilor ucrainene de catre Rusia, Romania este intr-o cursa contra cronometru pentru a livra cerealele din Ucraina pe pietele mondiale inainte ca urmatoarea recolta sa provoace blocaje, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…