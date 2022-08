Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de gimnastica a Romaniei s-a clasat, joi, pe locul 10 in calificari si a ratat finala de sambata a probei, dar a obtinut ”biletul” pentru Campionatul Mondial din acest an. In finalele pe aparate va evolua Gabriel Burtanete, la sarituri, conform news.ro. Fii la curent cu cele…

- Medalia de aur a finalei pe echipe, la Campionatul European de gimnastica feminina de la Munchen, a revenit Italiei. Romania a ratat finala pe echipe de sambata, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Echipa feminina a Romaniei nu a reușit sa se califice in finala de sambata, dupa ce a ocupat locul al noualea in calificari, joi, la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Munchen. In ciuda acestui rezultat, Romania a obtinut „biletul” pentru Campionatele Mondiale din acest an.

- Echipa feminina de gimnastica a Romaniei s-a clasat, joi, pe locul 9 in calificari si a ratat finala de sambata a probei, dar a obtinut ”biletul” pentru Campionatul Mondial din acest an. La individual-compus, Ana Barbosu s-a clasat pe locul 7 si este singura din delegatia Romaniei care va evolua…

- Naționala de tineret a Romaniei e la un pas de calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor și de promovarea in primul eșalon valoric european. Sambata seara, tricolorii mici au invins Grecia cu 35-33, dupa executarea aruncarilor de departajare. La finaljul celor 60 de minute scorul a fost egal,…

- Emotii in aceasta seara pentru Robert Glința, care poate aduce noi medalii Romaniei la Campionatul Mondial de Natație de la Budapesta. El s-a calificat in semifinalele probei de 50 de metri spate. Si va inota pentru calificarea in finala in aceasta seara, in direct la TVR INFO.

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat marti in finala cursei de 100 de metri liber la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, inregistrand un record mondial la juniori. Finala va avea loc miercuri, 22 iunie, la ora 19.22 si va fi transmisa in direct in Romania de TVR 1.

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat marti in finala cursei de 100 de metri liber la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, inregistrand un record mondial la juniori. Finala va avea loc miercuri, 22 iunie, la ora 19.22 si va fi transmisa in direct in Romania de TVR 1.