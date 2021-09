CE Gimnastică aerobică: România a încheiat competiția cu 11 medalii Sportivii români au cucerit, duminica, patru medalii, una de aur, una de argint si doua de bronz, la Campionatele Europene de gimnastica aerobica de la Pesaro (Italia), în competitia seniorilor, informeaza Agerpres.

Medalia de aur a fost obtinuta în finala probei de grup (Gabriel Bocser, David Gavrilovici, Teodora Cucu, Mihai Alin Popa si Daniel Tavoc), România impunându-se cu 22,533 puncte în fata Italiei (22,422) si a Ungariei (22,361).

Argintul a fost obtinut la trio de România 2 (Teodora Cucu, David Gavrilovici, Daniel Tavoc), cu 22,233 puncte,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

