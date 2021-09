Stiri pe aceeasi tema

- Romania a cucerit primele sale medalii la Campionatele Europene de gimnastica aerobica de la Pesaro (Italia), sambata, doua de argint, in intrecerile pe echipe, la seniori si juniori. In clasamentul final pe echipe la seniori, Romania (16 puncte) a fost devansata de Italia (10), in timp ce bronzul a…

- Sportivii romani au reusit opt calificari in finalele Campionatelor Europene de gimnastica aerobica de la Pesaro (Italia), la seniori si juniori, vineri, la finalul primei zile de calificari, anunța Agerpres. In concursul seniorilor, la individual feminin, Teodora Cucu a ocupat locul al doilea,…

- PRAGA. Sportivi din sase tari (Austria, Ungaria, Germania, Slovacia, Cehia si Romania) au luat startul la Openul Cehiei de gimnastica aerobica, un nou prilej pentru CS Universitatea Arad (antrenor Ramona Haidu) de a se numara printre protagonisti.

- Romania a cucerit zece medalii, 5 de aur si 5 de argint, duminica, la Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Kruszwica (Polonia), iar Simona Radis a stabilit un record mondial la simplu vasle feminin, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Romania s-a clasat pe primul loc in…

- In clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa probele disputate sambata, pe primul loc se afla China cu 4 medalii, trei de aur si una de bronz, informeaza AFP. Pe locurile urmatoare in ierarhia pe medalii se afla Japonia cu 2 medalii (aur, argint), Coreea de Sud cu 3 medalii…

- In perioada 2-4 iulie, a avut loc cea de-a VIII-a ediție a Turneului Internațional de Judo – Grand Master, organizat la Poiana Brașov de catre Federația Romana de Judo, eveniment la care au participat peste 200 de sportivi din 10 țari: Romania, Austria, Elveția, Ungaria, Italia, etc. Clubul Sportiv…