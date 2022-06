Stiri pe aceeasi tema

- Muntenegru - Romania » Ilie Dumitrescu nu ințelege de ce „tricolorii” evolueaza in aceasta seara in echipamentul alb. GSP a deplasat o echipa de 4 jurnaliști la Podgorica. Vlad Nedelea, Viorel Tudorache, Raed Krishan (foto) și Iosif Popescu (video) transmit din Muntenegru cele mai tari informații pentru…

- Edi Iordanescu debuteaza sambata intr-un meci oficial pe banca naționalei de fotbal a Romaniei. Tricolorii intalnesc reprezentativa Muntenegrului, la Podgorica, in Grupa 3 a Diviziei B din Liga Națiunilor.

- Nationala de fotbal a Romaniei, la primul meci oficial sub comanda selectionerului Edward Iordanescu, va incepe contra Muntenegrului intr-un sistem 4-3-3, cu Bancu, Iulian Cristea, Olaru, Andrei Ivan si Mihaila titulari, sambata seara, pe Stadionul Gradski din Podgorica, in Grupa a 3-a a Ligii B din…

- Romania va debuta azi in Liga Națiunilor, cu Muntenegru, iar selecționerul Edi Iordanescu a ales o lista de 23 de jucatori care sa fie in lotul pentru aceasta partida. Muntenegru - Romania, in prima etapa din Liga Națiunilor, se joaca azi. Partida este programata de la 21:45 și poate fi urmarita in…

- Muntenegru - Romania, meciul de debut din grupa de Liga Națiunilor, nu a trezit foarte mare interes la Podgorica. Reporterii GSP Vlad Nedelea și Viorel Tudorache transmit cele mai importante informații inaintea partide de sambata seara. ...

- Naționala Romaniei a susținut vineri seara antrenamentul oficial inaintea partidei cu Muntenegru, debutul in grupa de Liga Națiunilor. Partidele Bosnia - Romania (7 iunie) și Romania - Finlanda (11 iunie) vor fi transmise de Antena 1;Ambele meciuri cu Muntenegru, 4 iunie in deplasare și 14 iunie acasa,…

- Muntenegru, prima adversara a Romaniei din Liga Națiunilor, are mari probleme de lor inaintea meciului cu „tricolorii”. Muntenegru - Romania este sambata, 4 iunie. Meciul e programat la 21:45 și poate fi urmarit liveTEXT pe GSP. ...

- Iulian Cristea (27 de ani) și Cristian Ganea (29) sunt noutațile care se afla pe lista selecționerului Edi Iordanescu (43) in vederea meciurilor de luna viitoare din Liga Națiunilor. Selecționerul Edward Iordanescu a inceput sa-și creioneze lotul pentru cele patru meciuri oficiale din Liga Națiunilor,…