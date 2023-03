In prima sa zi ca angajat al unei firmei de salubritate, un barbat a gasit o sacoșa cu bani, carduri bancare si documente personale. Barbatul nu a stat deloc pe ganduri și a dus sacoșa la poliție. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud a tinut sa il felicite pe barbat pentru spiritul civic, printr-o postare publica pe pagina de socializare a institutiei. „Astazi (vineri – n.r.), dis-de-dimineața, pe la ora 05:00, in prima lui zi de lucru in cadrul firmei care asigura servicii de salubrizare in orașul Beclean, Marius a gasit o sacoșa in care se aflau mai multe documente personale,…