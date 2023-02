Ce gest emoţionant a făcut ÎPS Teodosie pentru bebelușul femeii care a murit după ce a născut singură O femeie din Alba, mama a șapte copii, a murit duminica, la trei zile de la nașterea unei fetițe. Impresionat de povestea ei, IPS Teodosie a facut un gest impresionant pentru bebeluș. IPS Teodosie a anunțat ca vrea sa boteze bebelușul femeii care a murit. Mama copilului s-a stins la varsta de 33 de ani. Aceasta locuia intr-un catun izolat, in conditii greu de imaginat și avea probleme de sanatate. Din cauza faptului ca a refuzat sa nasca la spital, aceasta a facut o serie de complicații. Insa, in ciuda acestora, bebelușul este sanatos. Cel mai probabil, nou-nascutul va fi plasat la un asistent… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

