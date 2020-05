Cu toate ca este mereu cu zambetul de buze și plina de energie, soarta a incercat-o greu pe Ruby. Parinții au plecat la munca in strainatate, iar vedeta a ramas in grija bunicai sale. In semn de prețuire pentru bunica sa, focoasa bruneta a facut un gest de-a dreptul remarcabil. In plus, a ținut sa povesteasca momentele dureroase prin care a trecut!