- Primarul localitatii Premariacco, Michele De Sabata, a declarat luni zi de doliu local, dupa ce trupul neinsufletit al lui Cristian Molnar a fost gasit la 24 de zile de la tragedia de pe raul Natisone, relateaza News.ro.La aproape o luna de la tragedie, trupul lui Cristian Casian Molnar, care plecase…

- "In continuarea informațiilor referitoare la victimele accidentului petrecut la 31 mai 2024, in care trei persoane de cetațenie romana au disparut in apele fluviului Natisone, regiunea Friuli Venezia Giulia din Republica Italiana (doua fiind ulterior gasite decedate) și in contextul informațiilor publicate…

- Cristian Molnar nu a fost gasit nici acum, la trei saptamani distanța de la tragedina din Natisone, cand a fost luat de ape. In schimb, salvatorii care au cautat prin defileele periculoase ale raului au gasit obiecte care aparțineau celor doua fete, Patrizia Cormos și Bianca Doroș.

- Oamenii s-au saturat sa aștepte și s-au organizat pentru a-l cauta pe Cristian Molnar, tanarul roman care a fost luat de viiturile din Italia alaturi de Bianca și Patrizia. Momente complicate in Italia. Primarul localitații Premariacco, Michele De Sabata, se opune inițiativelor de pe rețelele de socializare.

- Trupurile neinsuflețite a doi dintre cei trei tineri romani care au disparut in apele raului Natisone dupa ce, vineri, au fost luati de ape sub podul Romano din Orsaria di Premariacco (Udine). Este vorba despre Bianca Doros si Patrizia Cormos. Ele au fost gasite, duminica dimineata, in timpul cautarilor…

- Tinerii romani luati de ape in Italia sunt de negasit. Ultimele imagini cu Patrizia Cormos, Bianca Doros si Cristian Molnar sunt socante! Un martor i-a surprins imbratisati in mijlocul puhoaielor. Apoi, in cateva minute, au fost tarati de ape sub privirile salvatorilor neputinciosi. Se aflau acolo ca…