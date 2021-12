Stiri pe aceeasi tema

- Un preot roman a refuzat sa boteze un copil, pentru ca nu are nume de sfant, iar parinții nu sunt cununati Un preot roman a refuzat sa boteze un copil, pentru ca nu are nume de sfant, iar parinții nu sunt cununati Un credincios i-a transmis Inaltpreasfintitului Calinic ca un preot a refuzat sa boteze…

- Gigi Becali e ”mana larga” mai tot timpul, insa mai are și momente cand refuza nevoiașii. Deși oamenii l-au așteptat la palat, latifundiarul i-a alungat imediat. Iata ce imagini de senzație au surprins paparazzii Spynews.ro

- La finele saptaminii trecute doi nemteni au ajuns in penitenciar. Unul dintre ei, un barbat de 51 de ani, din Dumbrava Rosie, avea emis pe numele lui un mandat de executare a pedepsei inchisorii. El fusese condamnat de Judecatoria Piatra Neamt la o pedeapsa privativa de libertate de 1 an si 6 luni,…

- Este oficial! In seara aceasta s-a caștigat marele premiu la Loto 6/49, in valoare de peste 1 milion de euro. Iata cine este norocosul roman, posesor al biletului care i-a adus de Sarbatori peste 1 milion de euro in cont și unde a fost depus biletul!

- De sarbatori, ai parte de cele mai frumoase surprize! In pragul Craciunului și a Revelionului, venim cu o promoție la credite de consum. Doar acum, FinComBank ofera credite pentru nevoi personale fara comision de eliberare! Oferta este valabila pana pe 31 decembrie 2021.

- „Ne așteptam, oricum, care ratele de infectare sa creasca, iar specialiștii au spus deja ca se va inregistra un trend crescator. Inerent, dupa o perioada de socializare, crește rata, dar depinde de noi cu cat va crește. Majoritatea oamenilor sunt vaccinați, deci testarea și vaccinarea trebuie sa se…

- Mesajul viral al unui roman plecat la munca in Anglia. El i-a impresionat pe mulți. Numele lui este Cosmin și muncește in agricultura in Anglia. Acesta are un mesaj pentru prietenii sai din țara, care il așteapta acasa de Sarbatori, ca ca ii ”cinsteasca”. Ce le-a transmis acesta. Cosmin este doar unul…

- Vești bune pentru județul ALBA și alte zone ale țarii: Previziunea unui epidemiolog roman cu privire la incidența COVID de sarbatori Vești bune pentru județul ALBA și alte zone ale țarii: Previziunea unui epidemiolog roman cu privire la incidența COVID de sarbatori Epidemiologul Octavian Jurma afirma,…