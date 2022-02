Ce garanții dorește Zelenski de la Vladimir Putin Cred ca Rusia ar trebui sa fie printre acele țari care ofera garanții clare de securitate. Am sugerat de multe ori ca președintele Rusiei sa se așeze la masa de negocieri și sa vorbeasca, a spus Zelenski intr-o conferința de presa susținuta la Kiev alaturi de omologii sai polonezi și lituanieni.Una dintre cele mai grave crize de securitate din Europa din ultimele decenii s-a desfașurat dupa ce președintele rus Vladimir Putin a recunoscut doua zone din estul Ucrainei ca fiind independente și a ordonat detașarea de trupe in estul Ucrainei. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

