Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski s-a intalnit cu presedintele Sergio Mattarella si apoi cu prim-ministrul Giorgia Meloni apoi s-a indreptat catre Vatican pentru discutii cu Papa Francisc.Atat Mattarella, cat si Meloni au reiterat sprijinul deplin al Italiei pentru Ucraina in ceea ce priveste ajutorul militar, financiar,…

- Timp de aproape 15 luni, armata ucraineana a luptat cu o forța și o eficiența care au depașit așteptarile aliaților occidentali și ale lumii intregi. Acum, liderii de la Kiev incearca sa tempereze speranțele, sugerand ca se tem ca rezultatul iminentei contraofensive ar putea sa nu se ridice la inalțimea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi sa primeasca un ”mesaj foarte clar” din partea NATO ca tara sa va putea intra in aceasta Alianta ”dupa razboi”, relateaza agentiile DPA si EFE. „Suntem realisti. Stim ca nu vom intra in NATO in timpul razboiului, dar dorim sa obtinem un mesaj foarte…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a admis, in cadrul unui interviu, faptul ca parinții lui sunt ingrijorați pentru el. Cu toate acestea, ei inca sunt in Ucraina, urmaresc cu atenție situația și cred in victoria in fața Rusiei, relateaza agenția ucraineana de presa Unian.Mama lui Zelenski are…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a denuntat marti un atac "barbar" al Rusiei asupra unui muzeu din orasul Kupiansk, in nord-estul Ucrainei, o noua "crima de razboi" care, potrivit acestuia, s-a soldat cu cel putin un mort si 10 raniti, relateaza AFP.Zekenski spune ca lovitura a avut loc…

- Noi amenințari nuncleare ale președintelui Putin. Rusia a incheiat un acord cu Belarusul vecin pentru amplasarea de arme nucleare tactice pe teritoriul sau, a declarat Vladimir Putin. Cel mai probabil, Putin a urmarit sa desfașoare arme nucleare rusești in Belarus inca dinainte de invadarea Ucrainei.…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a invitat pe republicanul Kevin McCarthy, șeful Camerei Reprezentanților a Congresului Statelor Unite(SUA), sa viziteze Kievul, in contextul in care nemultumirea se amplifica in randul conservatorilor americani in legatura cu ajutorul acordat Ucrainei, scrie…

- Peskov a declarat intr-un interviu pentru cotidianul Izvestia ca "atitudinea Occidentului in mod colectiv", condus de Statele Unite, trebuie sa se schimbe fata de Moscova, informeaza Reuters."Securitatea unei tari nu poate fi asigurata in detrimentul securitatii alteia", a spus Peskov. El a adaugat…