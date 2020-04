Stiri pe aceeasi tema

- Printre altele, Ducele de Cambridge s-a referit si la cum si-a ajutat cei trei copii cu scoala de acasa. Nu singur, ci ajutat de sotia lui, Kate Midleton. Cei doi au explicat pentru BBC Breakfast , ca „a fost o reala provocare sa isi ajute cei trei copii cu scoala de acasa”. In ceea ce priveste comunicarea…

- Starea de sanatate a premierului britanic Boris Johnson s-a ameliorat in ultimele 24 de ore. Internat luni la terapie intensiva cu Covid-19, oficialul se simte din ce in ce mai bine si discuta cu medicii care-l ingrijesc, scrie...

- Boris Johnson a ajuns pe mana medicilor dupa ce starea sa nu s-a ameliorat in ultimele 10 zile. Din contra, premierul britanic are in continuare simptome specifice COVID-19, in special febra, mai arata sursa citata.Acum 10 zile, premierul britanic a anuntat pe Twitter ca are simptome usoare de COVID-19…

- Boris Johnson a ajuns pe mana medicilor dupa ce starea sa nu s-a ameliorat in ultimele 10 zile. Din contra, premierul britanic are in continuare simptome specifice COVID-19, in special febra, mai arata sursa citata.Acum 10 zile, premierul britanic a anuntat pe Twitter ca are simptome usoare de COVID-19…

- COVID-19. Bilantul anuntat vineri este cu peste 100 de morti mai mare decat cel din ziua anterioara, cand autoritatile de la Londra anuntasera 569 de persoane decedate. In momentul de fata, pe teritoriul Marii Britaniii sunt infectate cu coronavirus 38.168 de persoane. Bilantul pe tarile componente…

- Printul Charles i-a laudat pe angajatii din sistemul de sanatate public din Marea Britanie in primul sau mesaj transmis dupa ce a fost declarat vindecat de COVID-19. De asemenea, mostenitorul tronului britanic le-a multumit voluntarilor care au grija de persoanele vulnerabile din comunitatile lor,…

- Ce se intampla cu Printul Charles dupa ce a fost depistat cu COVID-19 In urma cu doar o saptamana, aflam despre Printul Charles ca este primul membru al Familiei Regale Britanice diagnosticat cu COVID-19. Iata insa ca, in ciuda varstei destul de inaintate, Printul se simte in prezent bine. Mai mult…

- In ciuda faptului ca nu avea alte probleme de sanatate, familia lui Calum s-a temut ca va muri atunci cand a inceput sa ramana fara aer, relateaza The Daily Record. Citeste si: Printul William vrea sa se intoarca la NHS, ca pilot de ambulanta aeriana, sa-si faca datoria in lupta cu coronavirusul…