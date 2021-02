Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele cu dizabilitați, aflate in cautarea unui loc de munca, pot folosi voucherele pentru tehnologia asistiva și pentru achiziția de accesorii. In plus, recent a fost aprobat și ordinul care permite achiziția de doua dispozitive, in cazul unor deficiențe bilaterale. Voucherele au o valoare de…

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) va deconta, incepand cu luna ianuarie, cheltuielile cu carburantul realizate de persoanele cu dizabilitati pentru masinile personale in transportul interurban, in urma publicarii in Monitorul Oficial a…

- Politistii orasului Voluntari s-au sesizat din oficiu si au deschis un dosar penal in care se efectueaza cercetari pentru infractiunea de purtare abuziva, in cazul copilului agresat in Centrul de Plasament Numarul 6 din Voluntari. Urmarirea penala este supravegheata de procurorul de caz…

- Urmare a aparitiei in spatiul on-line a unei inregistrari realizate intr-un centru de plasament din Voluntari, Autoritatea pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii face urmatoarele precizari: - ANDPDCA s-a autosesizat cu privire la imaginile aparute in mediul online si a trimis…

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) precizeaza ca a demarat un control in legatura cu inregistrarea video dintr-un centru de plasament din Voluntari aparuta in mediul online si a inaintat o plangere penala catre Parchetul de pe langa Tribunalul…

- In imaginile postate pe Facebook de presedintele Autoritatii pentru Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, Maria Madalina Turza, se vede cum baiatul este tarat de catre un barbat, care il trage dintre doua paturi, iar o femeie ii spune ca "trebuie dus la nebuni" si il ameninta ca…

- Un minor din Centrul de plasament din orasul Voluntari, judetul Ilfov, a fost agresat fizic si verbal de catre angajatii institutiei. Imaginile cu agresiunea au fost publicate in urma cu putin timp de catre sefa Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, Madalina…