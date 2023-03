Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Eugen Tomac a fost reales, sambata, in functia de presedinte al Partidului Miscarea Populara, de cei 708 delegati cu drept de vot participanti la Congresul extraordinar al PMP, organizat la Palatul Parlamentului.Tomac a obtinut 705 voturi pentru, unul impotriva, alte doua voturi fiind…

- Europarlamentarul Eugen Tomac a fost reales in functia de presedinte al Partidului Miscarea Populara, cu 705 voturi ai celor 708 delegati cu drept de vot participanti la Congresul extraordinar al PMP, organizat la Palatul Parlamentului.

- Europarlamentarul Eugen Tomac a fost reales, sambata, in functia de presedinte al Partidului Miscarea Populara, de cei 708 delegati cu drept de vot participanti la Congresul extraordinar al PMP, organizat la Palatul Parlamentului. Tomac a obtinut 705 voturi „pentru”, unul „impotriva”, alte doua voturi…

- Tribunalul Buzau a pronunțat marți, pe fond, o sentința in cazul a doi ramniceni, membri ai unei grupari de traficanți de „legale”, care fabricau substanțele psihoactive in mod artizanal, folosind inclusiv acetona. Astfel, noile droguri rezultate s-au dovedit a fi extrem de periculoase cu potențial…

- Tribunalul Buzau a pronunțat marți, pe fond, o sentința in cazul a doi ramniceni, membri ai unei grupari de traficanți de „legale”, care fabricau substanțele psihoactive in mod artizanal, folosind inclusiv acetona. Astfel, noile droguri rezultate s-au dovedit a fi extrem de periculoase cu potențial…

- Comisarul-șef Laurențiu Pantazi, inspectorul-șef al IPJ, a prezentat, in cadrul bilanțului activitații polițiștilor buzoieni de anului trecut, și cateva provocari cu care se confrunta in prezent structura județeana de poliție. Chiar daca polițiștii buzoieni se așteptau la un an 2022 mult mai solicitant,…

- Justiția a tranșat conflictul dintre liderii Partidului Mișcarea Populara Eugen Tomac și Cristian Diaconescu in favoarea celui din urma, scrie „Newsweek Romania”. Curtea de Apel București a decis ca Diaconescu este președintele de drept al partidului, și nu Tomac, care a ajuns in fruntea acestei formațiuni…

- O femeie din judetul Satu Mare si a abandonat cainele bolnav intr un sant.Femeia a fost sanctionata cu amenda in valoare de 12.000 de lei.Oficial de la IPJ Satu Mare "Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare Biroul pentru Protectia Animalelor au fost sesizati despre faptul…