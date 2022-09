Stiri pe aceeasi tema

- Edilul a anunțat miercuri ca le-a transmis angajaților și instrucțiuni „de bun-simt” pentru a reduce consumul de energie electrica. Intrebat la o conferinta de presa ce masuri a luat municipalitatea pentru a face economie de curent, Nicușor Dan a spus ca a oprit centrala care furniza apa calda. „Ne-am…

- Funcția cuptorului electric pe care trebuie sa o activezi cand gatești! Cuptoarele electrice reprezinta aproximativ 8,3% din energia electrica consumata de aparatele electrice din casa. Multe dintre cuptoare sunt eficiente energetic. Altele sunt mai ecologice și ajuta la economisirea energie prin gatitul…

- Decizia a fost luata dupa ce intre liderii PSD și PNL a existat o disputa legata de modul in care se va face raportarea la plafoanele de consum pentru care se acorda facilitați. Social-democrații au propus ca aceasta sa se realizeze pe consumul real din luna respectiva, in timp ce liberalii au propus…

- Decizia a fost luata dupa ce intre liderii PSD și PNL a existat o disputa legata de modul in care se va face raportarea la plafoanele de consum pentru care se acorda facilitați. Social-democrații au propus ca aceasta sa se realizeze pe consumul real din luna respectiva, in timp ce liberalii au propus…

- Liderii Coaliției ar fi cazut de acord privind plata facturilor de energie electrica in funcție de consumul din luna curent, nu de estimarea de consum din ultimii ani, potrivit Realitatea Plus.Decizia a fost luata dupa ce intre liderii PSD și PNL a existat o disputa legata de modul in care se va face…

- Primaria orașului Vicovu de Sus s-a pregatit din timp pentru a reduce cheltuielile cu energia electrica. Primarul Vasile Iliuț a declarat ca in oraș au fost finalizate lucrarile de inlocuire a lampilor de iluminat stradal pe artera principala de circulație, de la limita cu Vicovu de Jos și pana in apropierea…

- Guvernul a gasit o masura prin care sa ii ajute pe oameni, in plina criza de energie electrica. Masura le sugereaza oamenilor sa economiseasca energie electrica și in propriile locuințe, nu doar in instituții publice. Ce idee a propus Guvernul pentru a face fața crizei și facturilor uriașe.

- Consumul final de energie electrica in primele cinci luni ale anului in curs a fost de 22,231 miliarde de kWh, cu 4,1% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2021, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Consumul final de energie electrica in economie a scazut…