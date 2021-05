Stiri pe aceeasi tema

- Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Varciu, a implinit 19 ani și s-a transformat intr-o adevarata domnișoara. Seamana tot mai mult cu mama ei, iar fanii artistului au observat asta. De ziua ei de naștere, concurentul de la „Te cunosc de undeva!” i-a transmis un mesaj, alaturi de care a atașat o imagine.…

- Irina, fiica Monicai Gabor și a lui Irinel Columbeanu a revenit in forța in mediul virtual, dupa o pauza de doi ani. Prietenii virtuali ai acesteia s-au ingrijorat, mai ales ca a fost o perioada in care aceasta era active in mediul virtual. Se pare ca mama ei, alaturi de care locuiește in America, a…

- A fost mare sarbatoare in familia Fodor. Diana, fiica Irinei și a lui Razvan Fodor a implinit 10 ani. Cu aceasta ocazie, parinții i-au transmis pe rețele de socializare doua mesaje extrem de emoționante. Irina și Razvan Fodor formeaza unul dintre cele mai frumoase și mai solide cupluri din showbizz-ul…

- Are sau nu are o amanta soțul Andei Adam? Domnișoara care schimba mesaje pe Instagram cu tatal fetiței fostei concurente de la Ferma de la PRO TV rupe tacerea și o da de gol și pe artista. Ce s-a intamplat, de fapt, intre ea și Sorin Niculescu. Presupusa amanta a lui Sorin rupe tacerea Anda […] The…

- Razva Simion a divorțat de mama copiilor sai in 2015, iar de atunci, acesta a incercat sa pastreze o legatura stransa cu fiul și fiica lui, chiar daca s-au mutat din București. Recent, matinalul de la Antena 1 și-a scos fata la restaurant, iar imaginea cu cei doi a facut senzație in mediul virtual.…

- Cum arata fiica lui Ingrid Vlasov la 17 ani Noelle, fiica lui Ingrid Vlasov și a lui Marian Nedelcu, a fost mereu considerata drept „cel mai frumos copil din Romania”. Anii au trecut, iar Noelle are acum aproape 17 ani. Este o tanara domnișoara extrem de frumoasa. Vezi aceasta postare pe Instagram…