Connect-R urmeaza sa participe alaturi de Shift la Asia Express, intr-o experiența pe care cu siguranța nu o va uita prea ușor. Ce frica mare are Connect-R la Asia Expres Artistul a vorbit despre cea mai mare temere pe care are privind competiția de pe Antena 1, dar și despre faptul ca nu știe inca […] The post Ce frica mare are Connect-R la Asia Express. Artistul a dat carțile pe fața inainte sa plece appeared first on IMPACT .