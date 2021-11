Stiri pe aceeasi tema

- Iasul continua linia descendenta in graficul noilor raportari ale infectiilor cu SARS COV 2. Ieri, au fost raportate la nivelul judetului 125 de noi imbolnaviri, fata de 179 acum o saptamana in urma sau 412 fata de acum jumatate de luna. Incidenta in judet a ajuns la 4,27 la mia de locuitori In schimb,…

- Are 36 de ani și a fost premiat de Consiliul National al Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) ca fiind “Cel mai dinamic antreprenor in 2021”. George Toda activeaza in industria locurilor de joaca de peste 10 ani și, de curand, in industria imobiliara. Cea de-a 29-a ediție a prestigioasei…

- 820 de paturi sunt ocupate cu bolnavi de Covid. Dintre acestea, 131 la ATI, unde nu e niciun loc liber. Potrivit raportarilor CJSU, si ieri, la nivelul judetului s-a mentinut trendul descendent al noilor infectari cu SARS COV 2. Au fost raportate 311 de noi imbolnaviri si 10 decese. In schimb, s-a efectuat…

- Germania va prelua pacienți COVID din Romania. Evacuarea se va face cu un avion al forțelor aeriene germane. Germania trimite o echipa medicala de evaluare in Romania. Este vorba despre patru persoane din serviciului medical al forțelor armate germane care vor sosi astazi in Romania ca sa identifice…

- Republica Moldova va trimite in Romania 20 de cadre medicale care vor lucra la spitalul mobil de la Lețcani, a anunțat, vineri, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, intr-o conferința de presa. Totodata, țara noastra va primi in continuare de la alte state ajutoare constand…

- Organizatia Salvati Copiii Romania a lansat un apel pentru dotarea prioritara cu rampe de oxigen si ventilatoare performante a Maternitatii Bucur, devenita linie COVID-19, precum si a Spitalului de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" din Iasi, unde sunt internati 34 de copii bolnavi de COVID-19 si alti…

- Compania Microsoft anunța numirea lui Bogdan Putinica in funcția de General Manager pentru operațiunile din Romania, incepand cu 1 noiembrie anul acesta. Bogdan Putinica se alatura Microsoft Romania din poziția de Senior Vice President al grupului suedez Enea – furnizor global de soluții de telecomunicații…

- 40 de minori confirmați cu COVID-19 au ajuns la secția de Terapie Intensiva a Spitalului pentru Copii din Iași, de la jumatatea lunii august pana acum."De la inceputil valului patru am inregistrat trei decese. In acest moment avem patru pacienti internati in ATI, unul este intubat, motiv de ingrijorare…