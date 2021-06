Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Senatului a decis, joi, ca termenul maxim in care instanțele sunt obligate sa pronunțe deciziile in procesele penale sa fie de 120 de zile, urmand ca motivarea deciziei sa fie publicata in ziua pronunțarii. Senatorii juriști au dezbatut o inițiativa legislativa a PNL și USR PLUS de…

- Deputatul PNL Ben Oni Ardelean, prins cu alcoolemie de 0,11 de polițiștii de la rutiera, susține ca alcoolmia a aparut din cauza unui tratament pe care il ia. El a precizat, pentru DCNews, ca va contesta aceasta decizie. Ben Oni Ardelean a fost amendat și i-a fost suspendat permisul de conducere pentru…

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila, a anunțat marți, la Parlament, inființarea unei comisii care va ancheta toate datele pandemiei, de la numarul de cazuri, testarile facute, pana la numarul morților de Covid-19. Alexandru Rafila susține ca ultimele declarații ale fostului ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu,…

- Ieșirea pe ușa din dos a lui Vlad Voiculescu aduce nemulțumiri mari in USR PLUS, alianța care l-a susținut permanent. Deputatul USR Iulian Bulai a avut un mesaj dur imediat dupa anunțul revocarii lui Voiculescu. „Mafia din sanatate sa nu se bucure prea devreme. Continuam lupta. Ii mulțumesc lui Vlad…

- Senatorul Diana Șoșoaca a fost marți protagonista unui scandal uriaș in Comisia Juridica a Senatului, dupa ce președintele comisiei Iulia Scantei (PNL) i-a interzis sa intre in ședința cu masca transparenta pe care o poarta de obicei. Revoltata, Șoșoaca s-a imbrancit cu cei desemnați sa-i interzica…

- DNA a cerut Senatului aviz pentru urmarirea penala a fostului ministru PSD al Sanatatii, Florian Bodog. Este a doua cerere a Direcției pe numele lui Bodog, prima fiind cea din 2019, in același dosar, respinsa atunci de parlamentul in care PSD era majoritar. Procurorii anticorupție susțin acum in solicitare,…

- Deputatul USR PLUS Tudor Benga se declara nemultumit de adoptarea prevederii conform careia magistratii pot fi trimisi in judecata doar cu incuviintarea CSM, adaugand ca actuala coalitie nu realizeaza “reformele mari” promise in campanie. “Am inghitit proverbiala broasca din politica. De fapt am inghitit…

- Alina Gorghiu, vicepresedinta a Senatului, și-a pus poalele-n cap și i-a facut “golani care sparg semințe” pe aleșii de la PSD, care l-au huiduit pe Claudiu Nasui, ministrul Economiei, pe numele caruia Senatul dezbate, marți, o moțiune simpla. “Aceleasi personaje numite Ghita care, odata venite la microfon,…