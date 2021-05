Ce folosește China pentru a-și promova campania de vaccinare Autoritatile chineze au lansat un videoclip hip-hop care include antrenantul refren “vaccineaza-te repede”, potrivit AFP. Videoclipul a fost distribuit pe retelele de socializare de Ministerul Sanatatii din provincia Sichuan si a primit deja mai multe mii de “like”-uri. “Toata lumea se grabeste sa primeasca vaccinurile chinezesti, celelalte tari le asteapta zi si noapte”, canta pe ritmuri rap interpretul principal al acestei piese, filmat in mijlocul unor angajati din sectorul medical, imbracati in halate albe. La scara nationala, peste 421,9 milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19 au fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

