Ce focare de Covid-19 mai există acum în Italia Stirea a dus la o serie de confruntari si tensiuni dintre muncitorii bulgari, care vor sa munceasca, si localnicii italieni care vor ca zona rosie sa fie respectata. Guvernul a trimis Aramata acolo pentru a tine sub control situatia. In Bologna, peste 90 de angajati ai unei companii de curierat au fost testati pozitiv la Covid-19, in timp ce in provinciile Prato si Pistoia a aparut focare cu 19 cazuri. In Porto Empedocle, din Sicilia, 28 de migranti, salvati de pe (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

