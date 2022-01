Stiri pe aceeasi tema

- In conditiile in care tara este polarizata si republicanii imbratiseaza autoritarismul, unii experti se tem de o insurgenta in stilul Irlandei de Nord, este titlul unei analize publicate duminica in The Guardian de corespondentul ziarului la Washington. Joe Biden a sperat timp de un an ca America…

- Un politolog canadian trage un semnal de alarma cu privire la amenintarea pe care o reprezinta Donald Trump la adresa democratiei americane si asupra impactului pe care-l poate avea asupra Canadei, pe care o indeamna sa se pregateasca cu privire la aceasta eventualitate, intr-un editorial publicat in…

- Fostul președinte Donald Trump a primit mai multe huiduieli dupa ce a dezvaluit ca a primit o injecție de rapel cu vaccinul COVID-19, din partea unei mulțimi din Dallas, in timpul unui eveniment public. Trump a facut dezvaluirea duminica seara in timpul unui interviu live pentru Fox News. „Atat eu,…

- Statul american Texas a început sa construasca propriul zid la frontiera cu Mexicul, a anuntat guvernatorul Greg Abbott, denuntând lipsa de actiune a administratiei lui Joe Biden împotriva imigratiei clandestine, potrivit News.ro.”Texasul ia ceea ce este cu adevarat o…

- Senatorul democrat american Joe Manchin a anuntat ca nu va vota giganticul plan de reforme sociale al presedintelui Joe Biden, decizie care ar putea insemna lovitura decisiva impotriva acestui program menit sa transforme profund Statele Unite, relateaza AFP preluat de agerpres. ''Nu pot merge…

- Senatorul democrat american Joe Manchin a anuntat ca nu va vota giganticul plan de reforme sociale al presedintelui Joe Biden, decizie care ar putea însemna lovitura decisiva împotriva acestui program menit sa transforme profund Statele Unite.„Nu pot merge mai departe",…

- Kremlinul a declarat luni ca nu se asteapta la cine stie ce „progrese“ in urma intrevederii online intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden, prevazuta sa aiba loc marti, intr-un moment de varf al tensiunilor intre Moscova si Washington, relateaza Interfax.

- Fostul presedinte american Donald Trump a declarat luni ca ”probabil” va astepta alegerile legislative de la jumatatea mandatului, care vor avea loc la sfarsitul anului viitor, inainte de a decide daca se va prezenta la alegerile primare din cadrul Partidului Republican pentru a candida la scrutinul…