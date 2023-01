Stiri pe aceeasi tema

- Postasii se plang ca nu pot sa foloseasca noile carduri de energie pentru a plati facturile. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a explicat, la Antena 3, cand vor primi aceștia cititoarele necesare pentru plați.

- Poșta Romana arunca in aer cardurile de energie, cu care persoanele cu venituri modeste vor achita facturile la energie electrica. Poșta spune ca angajații ei sunt mult prea puțini și ca nu știu cum sa foloseasca aceste carduri. Oamenii vor fi trimiși insa la un training. Fii la curent cu…

- Poșta Romana are nevoie urgenta de tehnologia necesara scanarii codului de bare de pe factura și de pe cardurile de energie pentru a distribui ajutorul de 1.400 de lei catre persoanele vulnerabile, motiv pentru care a lansat o procedura de achiziție prin negociere a mii de PDA-uri, imprimante portabile…

- Subiectul cardurilor de energie a fost printre cele abordate in sedinta de Guvern de miercuri. Marcel Bolos, ministrul Investitiilor si Fondurilor Europene, a anunțat ca acestea vor fi distribuite de la 1 februarie.

- Toti romanii au platit in acest an facturi la energie electrica in functie de consumul mediu din 2021. De anul viitor, insa, regulile se schimba. Din ianuarie 2023 va trebui ca, in fiecare luna, sa citim contorul de energie electrica si sa transmitem indexul catre furnizor. In cazul in care nu facem…

- Astazi a fost o zi plina in Parmlamentul Romaniei, avand in vedere tema de dezbatere. In urma unor noi proiecte de calcul la facturile la energie, azi parlamentarii au votat ordonanța pe energie electrica. Exista mai multe modificari, iar una dintre ele este ca facturile romanilor vor fi calculate pe…

- Legea a fost adoptata cu 177 de voturi pentru, 77 impotriva și 11 abțineri. Camera Deputaților este for decizional, iar legea va ajunge pe masa președintelui Klaus Iohannis pentru a fi promulgata.Prețul final facturat plafonat de catre furnizorii de energie electrica va fi, potrivit amendamentelor adoptate:-…

- Plafonarea prețului la energie electrica, adoptata de Parlament: Cat vor plati romanii pentru facturile la curent Plafonarea prețului la energie electrica, adoptata de Parlament: Cat vor plati romanii pentru facturile la curent Plenul Camerei Deputaților a adoptat legea de plafonarea prețurilor la energie…