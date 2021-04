Ce firme au semnat cu Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea. Despre ce este vorba

Stiri pe aceeasi tema

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare, a semnat recent alte 11 contracte de finantare, in valoare totala de 124 milioane lei, pentru a sprijini spitalele si centrele sociale in combaterea pandemiei SARS-CoV-2.…

- Violeta Stoica Proceduri de achiziție aferente unor contracte de finanțare europeana, prin Programul Operațional Regional sau Programul Operațional Infrastructura Mare, aflate in derulare spre finalul anului trecut, au fost anulate de reprezentanții Consiliului Județean Prahova. Majoritatea – pe motiv…

- Deficitul de semiconductori, amplificat de pandemia de coronavius a fost si subiectul unei intalniri dintre Biden si un grup de parlamentari americani bipartizani. Decretul prevede lansarea imediata a unei perioade de evaluare, de 100 de zile, a lanturilor de aprovizionare pentru patru produse de importanta…

- Primarul Allen Coliban a semnat, in aceasta dimineața, contractul privind achiziția a 10 autobuze hibrid marca Mercedes, care au un impact minim asupra mediului. Finanțarea a fost obținut in vechiul mandat in cadrul proiectului ,,Achiziția de mijloace de transport moderne”, proiect finanțat, in proporție…

- SC URBIS SA Baia Mare, invita potentiali ofertanti sa participe la procedura de achizitie directa avand ca obiect: FURNIZARE PRODUSE DE BIROTICA SI PAPETARIE Cod cpv – 30192700-8 Modalitate de atribuire: incheiere contract de achizitie pe o perioada de 1 an Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz s-a declarat deschis, duminica, ca vaccinurile rusesc Sputnik V sau cel chinezesc impotriva Covid-19 sa fie produse in Austria. Asta daca acestea obtin o autorizatie de introducere pe piata in Uniunea Europeana. „Daca fabricantii de vaccinuri rusesc si chinez primesc…

- FC Argeș – achiziție de suflet pentru piteșteni! Mario Tudose, format la Centrul de Copii și Juniori „Leonte Ianovschi”, a semnat astazi primul lui contract de profesionist cu echipa din Trivale. Tanarul are 16 ani, promite o cariera spectaculoasa, de altfel fiind urmarit de AJAX și PSV EINDHOVEN! Martor…

- Amenzi de 175.000 de lei pentru doua societati de reciclare au fost date de Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu Buzau in urma incendiului produs, marti, la iesirea din municipiul Buzau. Societatile sanctionate sunt GreenWeee International si Romrecycling SRL, la care comisarii Garzii de Mediu…