- Incepand de luni in consiliul local a intrat un nou membru, dupa ce un consilier PACT și-a dat demisia. Noul consilier este Tofan Andrei (34 de ani), care in cadrul ședinței extraordinare care a avut loc luni dimineața de la ora 8 la sediul primariei din Gherla, a depus juramantul. Validarea noului…

- CNAIR a anuntat ca a avut loc depunerea ofertelor pentru procedurile de atribuire a contractelor de proiectare si executie ale tronsoanelor 3 si 4 aferente Drumului Expres Craiova – Pitesti, valoarea acestora fiind estimata la aproape 2 miliarde lei.

- Zeci de firme și asocieri au depus oferte pentru Tronsonul 4 (31,8 km) și Tronsonul 3 (21,75 km) al Drumului Expres Craiova-Pitești, mulți dintre constructori fiind din Turcia sau China, pe lista regasindu-se cam aceleași nume care au depus oferte recent și pentru Autostrada A0 din jurul Capitalei.…

- In 15.01.2020 CNAIR a semnat contractul pentru Supervizarea Proiectarii si Executiei Podului suspendat peste Dunare in zona BrailaMarti, 14.01.2020, CNAIR SA a semnat contractul "Supervizarea Proiectarii si Executiei Podului suspendat peste Dunare in zona Braila" cu ASOCIEREA METROUL SA - ITALROM INGINERIE…

- Vicepreședintele CJ Arges, Ion Minzina, și-a depus astazi, in jurul orei 13:00, la sediul PSD Arges, candidatura pentru funcția de președinte al PSD Arges. Organizatiile PSD Mioveni și Pitesti au decis sa-l sprijine pe Ion Minzina pentru funcția de presedinte PSD Arges. Prin urmare, din echipa lui…

- Marius Postelnicescu vrea sa ajunga secretar de stat, iar sotia – director al Casei Corpului Didactic. Unul dintre cei mai vechi liberali, Marius Postelnicescu, presedintele PNL Pitesti, cea mai puternica organizatie a partidului, fost director la Administratia Nationala a Apelor Romane, vrea acum sa…