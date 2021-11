Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a salutat semnarea, la București, in prezența Președintelui Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, a Planului Național de Redresare și Reziliența, mecanism financiar prin care se aloca peste 8,8 miliarde de euro numai pentru infrastructura de transporturi.…

- Comisia Europeana da unda verde Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in cadrul unei conferinte de presa comune cu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pe masura ce s-a aflat, in contextul vizitei la București a șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca s-a primit ”unda verde” de la acest for pentru Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), Dacian Cioloș – fost premier și caștigator al turului 1 al alegerilor interne pentru postura…

- Planul Național de Redresare și Reziliența a fost aprobat de catre Comisia Europeana. La conferința de presa de la București au participat sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Romaniei Klaus Iohannis și premierul Florin Cițu.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- România urmeaza sa primeasca 29,2 miliarde de euro, în doua tranșe, fiind granturi, respectiv împrumuturi. Conform datelor, 41% din suma este alocata investițiilor privind mediul și tranzița „verde, iar 21% pentru digitalizare. Proiectele județului Cluj, incluse în…

- In prima sa vizita la București, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apribat PNRR-ul Romaniei, im valoare de 29,2 miliarde de euro. Comisia a aprobat luni Planul de Redresare și Reziliența imparțit in doua segmente aproape egale. Aceasta a anunțat ca planul este bine structurat și…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost primita, luni dupa-amiaza, de catre președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Șefa Comisiei Europene se afla la București in cadrul seriei de vizite NextGenerationEU. Ea va prezenta evaluarea privind Planul Național de Redresare si…

