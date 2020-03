Primavara nu rasar doar ghioceii, ci și filmele pe Netflix. Daca te-ai plictisit de selecția actuala, afla ca in martie vei fi bombardat cu noutați. Nu le listez pe toate aici, ci ți le recomand pe urmatoarele 10:Jumanji: Welcome to the Jungle / Aventura in jungla (1 martie)Din pacate, Robin Williams n-a mai apucat sa faca vreo apariție-surpriza in aceasta continuare a clasicului „Jumanji” (1995). Chiar și așa, o distribuție noua și talentata reușește sa creasca miza jocului pana la un nivel palpitant.Dwayne „The Rock” Johnson, KevinHart, Jack Black și Karen Gillan sunt absorbiți in fantastica…