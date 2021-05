Ce filme și seriale noi apar în luna iunie pe Netflix România Vești bune pentru iubitorii de Netflix. Luna iunie vine cu seriale, dar și filme de excepție pe platforma de streaming. Intreaga luna, telespectatorii vor putea viziona zeci de producții de excepție. Unele sunt noi, pe cand altele sunt continuari. Un serial foarte asteptat pe Netflix este “Seinfeld”, comedia cu milioane de fani in toata lumea. Pe platforma de streaming vor fi urcate toate cele noua sezoane, dar nu se stie deocamdata data exacta. Conform ultimelor vesti, se pare ca “Seinfeld” va fi disponibil de pe 25 iunie. Totodata, din luna iunie va fi lansat si sezonul 2 al serialului “Lupin”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

