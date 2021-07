HBO Go nu inceteaza sa iși uimeasca telespectatorii. Afla chiar acum ce filme și seriale noi apar in luna august pe platforma HBO Go. Luna august vine cu peste 50 de filme și seriale pe care fanii HBO Go le pot urmari in ultima luna a verii. Ce filme și seriale noi apar in luna august pe platforma HBO Go Iata care sunt cele mai importante titluri și ce genuri puteți alege in luna august de pe HBO Go. 2 Days in the Valley, 1996 (HBO) 9/11: Fifteen Years Later, 2016 A Mighty Wind, 2003 (HBO) A Walk Among the Tombstones, 2014 (HBO) The Accidental Spy, 2002 (HBO) The Adventures of Sharkboy and Lavagirl,…