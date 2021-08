Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Mungiu, numit președinte la Cannes 2021: Filmul „Intregalde”, printre cele patru filme romanești in competiție In cadrul ediție din 2021 a Festivalului Internațional de Film de la Canne, regizorul Cristian Mungiu a fost numit președinte al secțiunii Semaine de la Critique, arata DCNEWS.ro.…

- Un numar impresionant de 45 de titluri, dintre care 32 de lungmetraje si 13 scurtmetraje, constituie selecția de filme romanești din programul celei de-a 20-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania de la Cluj-Napoca.

- Dupa un an in care toate cinematografele au fost inchise din cauza pandemiei de coronavirus, porțile Cinema City se vor deschide pentru iubitorii de filme, din data de 27 mai. In prima saptamana, respectiv 27 mai – 3 iunie, oamenii se vor putea bucura de filme premiate, filme fantastice, de comedie…

- Deschide-ți inima, Cinema City redeschide cinematografele pe 27 mai! Pe 27 mai 1896, Romania fremata cuprinsa de o emoție neobișnuita pricinuita de difuzarea primei proiecții cinematografice pe plaiuri mioritice. Cata

- In 27 mai 1896, Romania fremata cuprinsa de o emoție neobișnuita pricinuita de difuzarea primei proiecții cinematografice pe plaiuri mioritice. Cata nerabdare, curiozitate și interes au starnit aceste noi inovații ce urmau sa marcheze de acum inainte viața celor mai mulți dintre noi. Și iata ca aproape…

- Pe 27 mai 1896, Romania fremata cuprinsa de o emoție neobișnuita pricinuita de difuzarea primei proiecții cinematografice pe plaiuri mioritice. Cata nerabdare, curiozitate și interes au starnit aceste noi inovații ce urmau sa marcheze de acum inainte viața celor mai mulți dintre noi. Și iata ca aproape…

- Lungmetrajul „Undine”, regizat de Christian Petzold, recompensat pentru interpretare feminina la Berlinala si la premiile Academiei Europene de Film, va fi lansat in cinematografele romanesti pe 21 mai, potrivit news.ro. „Undine”, o poveste de dragoste moderna inspirata din basme, este semnat…