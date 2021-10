Ce filme de Halloween poți urmări pe Netflix Ce filme de Halloween poți urmari pe Netflix Mai avem doar cateva zile pana la Halloween. Mai mult ca sigur, anul acesta nu vom avea parte de petreceri și costume infricoșatoare. Le putem inlocui insa cu un maraton de filme. Ca sa nu mai pierzi vremea facand o lista de favorite, iata ce filme de Halloween poți urmari pe Netflix. A clasic horror story A series of unfortunate events Bram Stoker’s Dracula Bloodride Cargo Creep Fractured Gerald’s Game His House Marianne My Name Ratched The cabin in the woods The shining Trese You Bird Box Dracula Stranger Things The Witcher Things Heard & Seen Costume… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Cinema City, cel mai mare operator de cinematografe din Europa Centrala si de Sud-Est, a realizat o lista a celor mai așteptate filme care vor fi lansate in salile de cinema toamna aceasta. Citiți in continuare care vor fi lansarile de top din...

- Halloween 2021 e foarte aproape. Au mai ramas doar cateva zile pana cand toți prietenii tai incep sa se costumeze in tot felul de personaje infricoșatoare, iar noi nu puteam sa ramanem in urma. Daca acum cateva zile ți-am recomandat mai multe costume la moda in 2021, astazi venim cu o recomandare de…

- O poveste tandra de iubire intre doi barbați, Supernova, un experiment psihologic unic, derulat in Ucraina, DAU. Natasha, și doua filme romanești recente, Scara și Dupa 40 de zile, vor fi proiectate la „Cinema sub clar de luna” in weekend-ul 7-10 octombrie. Pentru confortul spectatorilor, in spațiul…

- Iulia Vantur și Salman Khan formeaza un cuplu de ani buni, insa vedeta de la noi nu vrea sa amestece viața amoroasa cu cea profesionala. Actrița a spus motivul pentru care refuza sa joace in filme alaturi de iubitul indian.In ultima perioada, vedeta s-a imparțit intre Romania și India. Iulia Vantur…

- Asociația CitiZenit readuce in atenția aradenilor celebrele filme documentare SAHIA VINTAGE, in cadrul programului KineDok și in cadrul proiectului „Intervenții la Intersecții: arta, comunitate și...

- Institutul Cervantes din Bucuresti anunta ca reia, incepand de luni, seria tematica "Filme de limba spaniola - Portrete de regizori" cu un eveniment dedicat lui David Trueba. Potrivit unui comunicat transmis, vineri, AGERPRES, luni, incepand cu ora 20,30, iubitorii de film vor putea viziona unul dintre…

- ITsArt, platforma de streaming sustinuta de guvernul italian, va fi lansata toamna aceasta in Europa si anul viitor in Statele Unite, informeaza Variety, potrivit news.ro. Serviciul video-on-demand este sustinut din reclame si plati pe vizionare si a fost conceput in timpul pandemiei, cand…

- Ultima luna de vara aduce peste 10 noi filme in salile Cinema City și Cineplexx, doi dintre cei mai mari operatori de cinematografe din Romania. La aceste filme se vor adauga, in premiera, și doua producții de conținut alternativ: concerte pe marile...