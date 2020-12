Daniel Buzdugan este casatorit și are doi copii. Intr-un interviu acordat revistei VIVA!, el a povestit care este relația lui cu Luca și Maria. El spune ca inainte de a le fi prieten, le este tata pentru ca autoritatea este necesara in anumite cazuri.„Cand le refuz ceva, o fac cu explicații. Nu le raspund caașa am zis eu sau ca așa vreau eu.Imi doresc ca viitorul lor sa fie construit de inima lor,pentru ca limpede vedem cu inima, nu cu ochii, așa cum am citit noi intr-oseara in „Micul prinț.In primul rand, le sunt tata și apoi prieten, pentru ca trebuie sa am autoritate uneori. Nu intotdeauna…