Aeroportul Otopeni are de joi primele porți automate de verificare a documentelor. Sunt dispozitive care scaneaza pașapoartele sau carțile de identitate biometrice – in același timp cu trasaturile faciale ale pasagerilor. Tehnologia este prezenta deja in mari aeroporturi din lume. In total, șase porți biometrice au fost instalate la Aeroportul Henri Coanda. Pașii sunt simpli: pasagerul se apropie de poarta, așeaza documentul biometric – pașaport, carte de indentitate – in fața unui scanner, iar o camera video speciala va scana automat trasaturile faciale ale pasagerilor. Astfel, verificarea documentelor…