Chiar daca s-au confruntat cu mari probleme, vicepremierul Dan Barna spune ca are o relație foarte buna cu premierul Florin Cițu. Totuși, Barna susține ca nu a exagerat atunci cand i-a cerut demisia premierului, considerand ca la acea vreme era poziția corecta pe care trebuia sa o adopte. Intrebat ce fel de relație are cu Florin Cițu, Dan Barna a declarant ca este „o relație foarte buna, colegiala”. „Cele doua zile de saptamana trecuta au avut exact acest rol, sa resetam funcționarea și am o relație colegiala, o consider in regula. A fost un moment dificil al coaliției, am avut maturitatea sa…