Președintele interimar al PNL Timiș, Alin Nica, este in cautarea unui lider pentru filiala Timișoara a organizației pe care o conduce. Postul a ramas vacant dupa ce Dan Diaconu, viceprimarul in exercițiu, și-a dat demisia, in urma rezultatelor slabe pentru Primaria Timișoara la alegerile din 27 septembrie. „Trebuia sa luam o decizie pentru organizația Timișoara […]