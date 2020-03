Stiri pe aceeasi tema

- Pentru combaterea raspândirii infecției cu Covid-19 și pentru protecția, siguranța și securitatea calatorilor și a personalului propriu, CFR Calatori a decis sa ia masuri pentru a asigura spațiu între pasageri, în trenuri. Se va aplica regula - un loc liber, un loc ocupat - astfel…

- Un barbat internat intr-o unitate medicala din Bucuresti pentru a fi testat pentru coronavirus a plecat din spital, fiind anuntata Politia Capitalei, care a inceput verificari. Politia Capitalei a fost sesizata, miercuri dimineata, de reprezentantii unei unitati medicale din Bucuresti despre…

- Profi Romania a donat 1.000.000 de lei pentru dotarea sectiilor ATI cu ventilatoare si ii roaga pe toti managerii de companii care au posibilitati sa faca un astfel de gest. Rugamintea vine in mijlocul unei crize care poate ajunge la foarte mari proportii, spun reprezentantii Profi care subliniaza…

- Nelu Tatatru, secretar de stat din Ministerul Sanatații, a declarat, marți, ca ia in calcul desemnarea unei maternitați care sa preia persoane infectate cu coronavirus.„Facem, in aceasta dimineața și analiza pentru a desemna o maternitate care sa preia persoane cu coronavirus”, a spus Nelu Tataru la…

- Federația Romana de Fotbal a decis joi, 12 martie, suspendarea tuturor competițiilor fotbalistice pana pe 31 martie, inclusiv meciurile din Liga 1, din cauza pericolului creat de coronavirus. „Avand in vedere pericolul epidemiologic pe care-l reprezinta virusul COVID-19 și luand in considerare deciziile…

- Norvegia a anuntat, sambata, ca isi va inchide porturile si aeroporturile. In plus, nordicii vor intari controalele la frontiera, incepand de luni, rezervandu-si dreptul de a interzice intrarea in țara a unor persoane, din cauza pandemiei de coronavirus.''Facem acest lucru pentru a ne proteja de pandemie'',…

- A fost depașit pragul de 1.000 de victime in Italia. Comisarul Angelo Borelli a anunțat bilanțul epidemiei de coronavirus: 15.133 de cazuri, inca 2.249 in ultimele 24 de ore. Numarul morților a ajuns la 1.016, cu 188 de victime inregistrate intr-o singura zi, iar 98% au peste 68 de ani. 1.153…

- Femeia in varsta de 42 de ani din Bucuresti, confirmata in cursul zilei de 8 martie cu noul coronavirus, ar fi intrat in contact cu oameni care fac parte din personalul care isi desfasoara actuivitatea in cladirea Guvernului, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. „Sunt desfașurate verificari cu…