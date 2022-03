Ce fel de carte joacă China în problema invaziei ruse Premierul chinez, Li Keqiang, a indemnat la retinere in problema invadarii Ucrainei de catre Federația Rusa, oficialul motivandu-și punctul de vedere prind necesitatea de a evita un dezastru umanitar, potrivit DPA. . Desi a numit situatia “intr-adevar tulburatoare“, Li a evitat vineri sa critice invazia rusa intr-o conferinta de presa la Beijing, la incheierea sesiunii anuale a Congresului Popular Chinez (CPPC). “Speram sincer ca situatia se va linisti si pacea va reveni cat mai curand. Este important acum sa sprijinim Rusia si Ucraina in negocierile lor “, a spus Li. “Sustinem si incurajam toate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

