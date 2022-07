Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in dreptul Școlii nr. 10, din municipiul Bacau, unde in cursul serii de miercuri s-a petrecut un conflict in urma caruia un barbat și-a pierdut viața. Circulația in zona este oprita, poliția face cercetari cu cadavrul inca pe asfalt.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Tribunalul Alba l-a condamnat pe un barbat de 44 de ani din Sebeș, care și-a atacat soția și fiica cu un cuțit, in urma cu o jumatate de an, la 9 ani și 8 luni de inchisoare. In seara de 30 decembrie 2022, polițiștii din Sebeș au fost sesizați cu privire la faptul ca o […] The post Aproape ZECE ani…

- In ziua de 11 iunie a.c., in baza delegarii din partea Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Arges au continuat cercetarile in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul infractiunii de tentativa de omor.Potrivit IPJ Arges, dupa administrarea probatorului,…

- Inca din primul an de conducere a Federației Ruse, presa occidentala a incercat sa afle informații despre viața privata a lui Putin. Dar, Vladimir Putin a fost intotdeauna precaut atunci cand a fost vorba de intrebari legate de familia sa. Puține lucruri au fost confirmate oficial despre viața de familie…

- ACCIDENT rutier pe DC 78, langa Stremț: Un barbat a ajuns la spital dupa ce a intrat cu mașina intr-un tractor ACCIDENT rutier pe DC 78, langa Stremț: Un barbat a ajuns la spital dupa ce a intrat cu mașina intr-un tractor Un accident rutier a avut loc in dimineața de luni, 2 mai 2022, in jurul orei…

- Articolul Accident in județul Buzau, soldat cu decesul unui barbat. Se deplasa pe langa bicicleta se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un grav accident rutier s-a produs marți dimineața pe DN 10, langa municipiul Buzau. Evenimentul care a avut loc intre localitațile Vernești și Candești s-a soldat…

- Lidia Buble și-a surprins fanii și de data aceasta. Artista s-a lasat fotografiata intr-o ipostaza in care internauții nu prea au ocazia sa o vada. Aceasta a petrecut timp liber pentru ea la Spa, s-a relaxat și evident ca a imortalizat și momentul pe care impartașit cu fanii de pe rețelele de socializare.

- Ana Maria a disparut de acasa in urma cu doua zile. Fiica de 15 ani a șefului Poliției din Bacau a speriat pe toata lumea. Nimeni nu avea idee unde ar fi putut pleca fata, așa ca s-a dat alarma, iar Ana Maria a fost cautata in toata țara de catre oamenii legii. Intr-un final, iata ca fiica șefului Poliției…